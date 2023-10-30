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В Бурятии наградили восьмиклассника, который спас тонувшего ребёнка

В Бурятии наградили восьмиклассника, который спас тонувшего ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
МЧС вручило юному герою грамоту

На днях в Еравнинском районе Бурятии наградили ученика восьмого класса одной из местных школ. Жаргала отметили за спасение ребёнка. Последний едва не утонул в протоке Исток между озёрами Большое Еравное и Сосновое. Произошло всё ещё в начале июля, рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».

Сотрудники Еравнинского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Бурятии вручили восьмикласснику грамоту за проявленную смелость, умелые решительные действия и своевременно принятые решения, благодаря которым удалось предотвратить гибель ребёнка на воде.

- Выражаем Жаргалу благодарность за самоотверженный поступок и спасение человеческой жизни. Особенные слова признательности его родителям, за то, что вложили в воспитание сына такие важные качества, как смелость и умение быстро принимать решения. Жаргал действовал решительно и правильно. Это качества настоящего спасателя, – отметили в республиканском управлении МЧС.
спасение ребенка МЧС

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