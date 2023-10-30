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На Байкале вновь произошло землетрясение

На Байкале вновь произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Интенсивность в эпицентре – 5,6 баллов

Сегодня в 7:07 на Байкале, вновь со стороны Бурятии, произошло землетрясение.

- Сейсмособытие произошло в акватории озера Байкал (Бурятии) в 40 км от посёлка Хужир. Интенсивность в эпицентре – 5,6 баллов, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в посёлке Хужир (ощутимость составила 3 балла), а также в Улан-Удэ (на 2-3 балла). 

Разрушений и пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в субботу, 28 октября, в акватории Байкала, в 22 километрах от Гремячинска, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,4. Землетрясение разбудило и испугало многих жителей Улан-Удэ и Прибайкальского района.

землетрясение Байкал

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