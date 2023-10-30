Интенсивность в эпицентре – 5,6 баллов
Сегодня в 7:07 на Байкале, вновь со стороны Бурятии, произошло землетрясение.
- Сейсмособытие произошло в акватории озера Байкал (Бурятии) в 40 км от посёлка Хужир. Интенсивность в эпицентре – 5,6 баллов, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в посёлке Хужир (ощутимость составила 3 балла), а также в Улан-Удэ (на 2-3 балла).
Разрушений и пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в субботу, 28 октября, в акватории Байкала, в 22 километрах от Гремячинска, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,4. Землетрясение разбудило и испугало многих жителей Улан-Удэ и Прибайкальского района.
На Байкале вновь произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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