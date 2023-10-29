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В Иркутске неизвестные пытались продать когти и череп краснокнижного беркута

В Иркутске неизвестные пытались продать когти и череп краснокнижного беркута
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Следователи возбудили уголовное дело

В частном доме на улице Лызина в Иркутске обнаружили три когтя и череп беркута, занесённого в Красную книгу России. Их пытались продать – в Сети правоохранители нашли объявление о продаже когтей беркута за более чем 30 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, продажа дериватов особо ценных животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ» (п. «б» ч.2 ст.258.1 УК РФ).

Кто именно занимался продажей, сейчас выясняется.

- Проведена экспертиза на установление подлинности объектов. Следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области. 
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