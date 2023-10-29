В Иркутске неизвестные пытались продать когти и череп краснокнижного беркута









По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, продажа дериватов особо ценных животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ» (п. «б» ч.2 ст.258.1 УК РФ).



Кто именно занимался продажей, сейчас выясняется.



- Проведена экспертиза на установление подлинности объектов. Следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, продажа дериватов особо ценных животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ» (п. «б» ч.2 ст.258.1 УК РФ).Кто именно занимался продажей, сейчас выясняется.- Проведена экспертиза на установление подлинности объектов. Следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

В частном доме на улице Лызина в Иркутске обнаружили три когтя и череп беркута, занесённого в Красную книгу России. Их пытались продать – в Сети правоохранители нашли объявление о продаже когтей беркута за более чем 30 тысяч рублей.