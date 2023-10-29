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В Иркутской области водитель грузовика сбил пенсионерку и бросил её умирать

В Иркутской области водитель грузовика сбил пенсионерку и бросил её умирать
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пожилая женщина скончалась в больнице

В Усть-Орде сотрудники полиции задержали виновника смертельного ДТП, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. 

Всё произошло 28 октября около 5: 30 утра на улице Восьмого марта. Водитель грузового автомобиля «Мазда Титан» сбил 72-летнюю местную жительницу. После чего мужчина скрылся с места ДТП.

Позже пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Как заявил мужчина, в тёмное время он не заметил пожилую пенсионерку, которая шла вдоль дороги.

Сейчас с задержанным работают сотрудники ОВД. 
ДТП смерть

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