В Иркутской области водитель грузовика сбил пенсионерку и бросил её умирать

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пожилая женщина скончалась в больнице



В Усть-Орде сотрудники полиции задержали виновника смертельного ДТП, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Всё произошло 28 октября около 5: 30 утра на улице Восьмого марта. Водитель грузового автомобиля «Мазда Титан» сбил 72-летнюю местную жительницу. После чего мужчина скрылся с места ДТП.



Позже пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.



Полицейские в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Как заявил мужчина, в тёмное время он не заметил пожилую пенсионерку, которая шла вдоль дороги.



Сейчас с задержанным работают сотрудники ОВД.

