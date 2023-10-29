В Иркутской области водитель грузовика сбил пенсионерку и бросил её умирать

Пожилая женщина скончалась в больнице
В Усть-Орде сотрудники полиции задержали виновника смертельного ДТП, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Всё произошло 28 октября около 5: 30 утра на улице Восьмого марта. Водитель грузового автомобиля «Мазда Титан» сбил 72-летнюю местную жительницу. После чего мужчина скрылся с места ДТП.
Позже пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Как заявил мужчина, в тёмное время он не заметил пожилую пенсионерку, которая шла вдоль дороги.
Сейчас с задержанным работают сотрудники ОВД.
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Происшествия, Фото:
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