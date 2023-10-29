В Бурятии в столкновении легковушки и большегруза пострадали два человека

ДТП произошло на федеральной трассе
ДТП с двумя пострадавшими произошло в Кабанском районе Бурятии на 264 км федеральной трассы «Байкал». Там столкнулись легковой и большегрузный автомобили.
- Травмировано два взрослых человека. Они госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на экстренные службы района.
Обстоятельства аварии выясняются, подробности станут известны позже.
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