Жительница Улан-Удэ оплачивала найденной картой продукты и спиртное





53-летняя горожанка в июле на улице недалеко от дома нашла банковскую карту.



- Понимая, что оно ей не принадлежит, женщина всё же рассчиталась им за покупки спиртного и продуктов питания в магазинах самообслуживания. Деньги были потрачены ею за сутки. В результате оперативно-розыскных мероприятий она была задержана и подвергнута уголовному преследованию по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее к уголовной ответственности горожанка не привлекалась. Нигде не работает.





Улан-удэнка украла с чужой 10 тысяч рублей.