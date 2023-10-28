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Жительница Улан-Удэ оплачивала найденной картой продукты и спиртное

Жительница Улан-Удэ оплачивала найденной картой продукты и спиртное
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Улан-удэнка украла с чужой 10 тысяч рублей. 

53-летняя горожанка в июле на улице недалеко от дома нашла банковскую карту.

- Понимая, что оно ей не принадлежит, женщина всё же рассчиталась им за покупки спиртного и продуктов питания в магазинах самообслуживания. Деньги были потрачены ею за сутки. В результате оперативно-розыскных мероприятий она была задержана и подвергнута уголовному преследованию по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности горожанка не привлекалась. Нигде не работает.

кража

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