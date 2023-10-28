В Бурятии грабитель представился сотрудником полиции





25 октября около 10:35 в полицию позвонила 69-летняя жительница Северобайкальска, ставшая жертвой грабителя.Пенсионерка рассказала, что незнакомец прошёл в жилище, пока она в одной из комнат помогала неходячему сожителю. Застав незваного гостя, хозяйка стала интересоваться, что он делает в их доме. Однако тот ответил, что является сотрудником правоохранительных органов. В их микрорайоне он, якобы, проводил подворовый обход в связи с розыскными мероприятиями по тяжкому преступлению и, услышав крики из квартиры, поспешил на помощь.Не поверив мужчине, пенсионерка потребовала его вывернуть карманы куртки. Её опасения подтвердились: вор достал и отдал ей украденные из квартиры коробку с духами и сотовый телефон. После чего, оттолкнув женщину, пытавшуюся преградить ему путь, скрылся. Позднее выяснилось, что с собой он унёс другой мобильный телефон.- Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и уже через 6,5 часов после поступления в полицию сообщения о происшествии подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера. Никакого отношения к правоохранительным органам он, конечно, не имел. Его причастность к грабежу подтвердило и совпадение по изъятым экспертом-криминалистом с коробки духов отпечаткам пальцев рук. Узнала фигуранта сама потерпевшая, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Задержанный признался в содеянном и сообщил, что в дом пенсионеров прошёл беспрепятственно, через открытую нараспашку калитку, которая и привлекла его внимание. Украденный гаджет он продал соседу, предварительно вынув сим-карту.Преступник не раз отбывал наказание в исправительных учреждениях. Очередное преступление он совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает и злоупотребляет спиртным.Правоохранителями похищенный сотовый телефон изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос о его заключении под стражу. Ведётся следствие.