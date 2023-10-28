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В Бурятии у двух забайкальцев изъяли мешки с марихуаной

В Бурятии у двух забайкальцев изъяли мешки с марихуаной
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчины признались в употреблении запрещённого вещества

Ночью 26 октября сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии неподалёку от населённого пункта заметили двух мужчин, занимавшихся сбором наркотического средства. У каждого из них полицейские изъяли по мешку с марихуаной. Общий вес запрещённого вещества составил более восьми килограммов.

Оказалось, что мужчины 45 и 49 лет приехали в Бурятию из Забайкальского края – якобы, один из них попросил другого увезти его в соседний регион для решения личных вопросов.

- Граждане были освидетельствованы на предмет употребления наркотиков. Результат анализа показал положительный результат, в связи с чем подозреваемые привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом им назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Сами они также признались в употреблении запрещённого вещества при сборе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Кроме того, один из фигурантов два года назад уже был судим за аналогичное преступление на территории Кяхтинского района: правоохранители задержали его на поле. Назначенное судом наказание в виде лишения условного лишения свободы забайкалец ещё не отбыл.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступления раскрыты в период проведения второго этапа антинаркотической общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

марихуана Забайкальский край

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