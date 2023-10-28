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В Бурятии горело здание почты

В Бурятии горело здание почты
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
В тушении пожара помогал водитель добровольной пожарной команды

Вечером 27 октября в селе Романовка Баунтовского района Бурятии загорелось здание почты. На момент прибытия пожарных всё было затянуто дымом.

- Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось менее 40 минут. В результате пожара огнём были повреждены потолочное перекрытие и стена здания на общей площади 40 квадратных метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате аварийного режима работы электрических приборов и электропроводки. В тушении пожара также участвовал водитель добровольной пожарной команды сельского поселения Витимское.

пожар

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