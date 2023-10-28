Улан-удэнка по указанию «сотрудника ФСБ» перевела мошенникам 5,1 млн

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина взяла кредиты в банках



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 27 октября стал 2 091 житель Бурятии, + 51 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 559,5 млн рублей (+ 16,5 млн рублей за последнюю неделю).



Больше всех мошенникам отдала жительница Улан-Удэ – ущерб составил 5,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Женщине на сотовый позвонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ. Он пояснил, что мошенники пытаются оформить на её имя четыре кредита. Для воспрепятствования незаконным действиям он предложил оформить кредиты и перевести деньги на безопасный счёт. Требования афериста горожанка выполнила, полученные в банках 5,1 млн рублей перевела на указанный им счёт.



- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре.

