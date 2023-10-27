В Гусиноозёрске временно отключат свет

Работы проведут 9 ноября



9 ноября в Гусиноозёрске на некоторой части города временно будет отключено электричество. Будут производиться переключения на ВЛ-6 кВ ф.СПМК от подстанции 110 кВ «Гусиноозёрская», сообщает городская администрация.



Перерыв электроснабжения будет допущен 9 ноября с 10:00 до 18:00 у следующих потребителей:

- ТП-435: ул. Дорожная, Нагорная, Угольная;

- ТП-436: ул. Красноармейская, Геологическая;

- Гараж связи;

- ТП-427: ул. Гражданская, Нагорная, Шахтинская, Горная, Плеханова, Некрасова, Рабочая, Пионерская, Володарского, Бестужева, 1-я Угольная, Овражная;

- Детский сад №5 «Ёлочка»;

- Школа №3;

- Амбулатория;

- «Вторцветмет»;

- ТП-478; ул. Центральная, Ушакова, Рыбацкая, Тельмана, Ломоносова, Мичурина, Урицкого, Набережная, Южная, Пржевальского;

- Магазин «Гусиноозёрский»;

- ТП-481; ул. Ранжурова, Набережная, Ватутина, Геологическая, Дзержинского, Солнечная, Чехова, Центральная;

- Компания «ТГК» (интернет);

- ТП-482; ул. Центральная,14, 14а, 5; 33; 25; 65; Солнечная, Гвардейская;

- Котельная №1 (объект МУП «Тепловые сети»);

- Детский сад №9 «Аленький цветочек»;

- Почта пос. Набережный (2 ГОС);

- Магазин «Продовольственный»;

- Магазин «Набережный»;

- Врачебная амбулатория.

