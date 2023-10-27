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В Гусиноозёрске временно отключат свет

В Гусиноозёрске временно отключат свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работы проведут 9 ноября

9 ноября в Гусиноозёрске на некоторой части города временно будет отключено электричество. Будут производиться переключения на ВЛ-6 кВ ф.СПМК от подстанции 110 кВ «Гусиноозёрская», сообщает городская администрация.

Перерыв электроснабжения будет допущен 9 ноября с 10:00 до 18:00 у следующих потребителей:
- ТП-435: ул. Дорожная, Нагорная, Угольная;
- ТП-436: ул. Красноармейская, Геологическая;
- Гараж связи;
- ТП-427: ул. Гражданская, Нагорная, Шахтинская, Горная, Плеханова, Некрасова, Рабочая, Пионерская, Володарского, Бестужева, 1-я Угольная, Овражная;
- Детский сад №5 «Ёлочка»;
- Школа №3;
- Амбулатория;
- «Вторцветмет»;
- ТП-478; ул. Центральная, Ушакова, Рыбацкая, Тельмана, Ломоносова, Мичурина, Урицкого, Набережная, Южная, Пржевальского;
- Магазин «Гусиноозёрский»;
- ТП-481; ул. Ранжурова, Набережная, Ватутина, Геологическая, Дзержинского, Солнечная, Чехова, Центральная;
- Компания «ТГК» (интернет);
- ТП-482; ул. Центральная,14, 14а, 5; 33; 25; 65; Солнечная, Гвардейская;
- Котельная №1 (объект МУП «Тепловые сети»);
- Детский сад №9 «Аленький цветочек»;
- Почта пос. Набережный (2 ГОС);
- Магазин «Продовольственный»;
- Магазин «Набережный»;
- Врачебная амбулатория.
Бурятия Гусиноозерск отключение света

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