Золото он планировал продать
В Улан-Удэ гражданина Китая заключили под стражу. Об этом сообщили в Советском районном суде.
Иностранцу предъявлено обвинение по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов» (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Установлено, что в сентябре мужчина перевёз незаконно добытое природное золото в Улан-Удэ. Драгоценный металл он хранил в автомобиле для последующей продажи.
19 октября удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Под стражей он пробудет до 17 декабря.
В Улан-Удэ гражданина КНР арестовали за незаконно добытое золото
Происшествия, Фото:
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