23 октября

22 октября

Популярное

В Улан-Удэ гражданина КНР арестовали за незаконно добытое золото

В Улан-Удэ гражданина КНР арестовали за незаконно добытое золото
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Золото он планировал продать

В Улан-Удэ гражданина Китая заключили под стражу. Об этом сообщили в Советском районном суде.

Иностранцу предъявлено обвинение по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов» (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Установлено, что в сентябре мужчина перевёз незаконно добытое природное золото в Улан-Удэ. Драгоценный металл он хранил в автомобиле для последующей продажи.

19 октября удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Под стражей он пробудет до 17 декабря.

золото

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном селе Бурятии «заминировали» четыре здания
В пригородном селе Бурятии «заминировали» четыре здания
Происшествия, 23.10.2023
О якобы заложенных там бомбах сообщил неизвестный
В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи
В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи
Происшествия, 23.10.2023
В выходные произошло сразу два таких случая
В Бурятии медики переводят мошенникам миллионы
В Бурятии медики переводят мошенникам миллионы
Происшествия, 23.10.2023
Врач больницы лишилась миллиона, а бухгалтер – более 5 миллионов
В Бурятии водитель иномарки врезался в коня
В Бурятии водитель иномарки врезался в коня
Происшествия, 23.10.2023
После наезда на животное он оказался в больнице
В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч
В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч
Происшествия, 23.10.2023
От последствий той аварии женщина страдает до сих пор
Доверчивого читинца обокрал таксист
Доверчивого читинца обокрал таксист
Происшествия, 23.10.2023
Пассажир отдал водителю телефон с включённым «мобильным банком»
В центре Иркутска за одну ночь подожгли четыре деревянных дома
В центре Иркутска за одну ночь подожгли четыре деревянных дома
Происшествия, 23.10.2023
Пожарные с одного объекта на другой шли пешком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^