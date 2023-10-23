23 октября

22 октября

Популярное

Жительница Бурятии убила мужа одним ударом ножа

Жительница Бурятии убила мужа одним ударом ножа
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина пойдёт под суд

В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет 49-летняя женщина, зарезавшая своего супруга.

Преступление произошло 10 августа 2023 года.

- Следствием установлено, что обвиняемая у себя в квартире в посёлке Заиграево употребляла спиртные напитки с супругом. Вечером на фоне алкогольного опьянения женщина поссорилась с ним и нанесла ножом удар по его голени, причинив повреждения крупных сосудов. После этого она покинула квартиру и ушла к знакомой, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Мужчина скончался от сильной кровопотери спустя короткое время.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном селе Бурятии «заминировали» четыре здания
В пригородном селе Бурятии «заминировали» четыре здания
Происшествия, 23.10.2023
О якобы заложенных там бомбах сообщил неизвестный
В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи
В Улан-Удэ участились нападения на медиков скорой помощи
Происшествия, 23.10.2023
В выходные произошло сразу два таких случая
В Бурятии медики переводят мошенникам миллионы
В Бурятии медики переводят мошенникам миллионы
Происшествия, 23.10.2023
Врач больницы лишилась миллиона, а бухгалтер – более 5 миллионов
В Бурятии водитель иномарки врезался в коня
В Бурятии водитель иномарки врезался в коня
Происшествия, 23.10.2023
После наезда на животное он оказался в больнице
В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч
В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч
Происшествия, 23.10.2023
От последствий той аварии женщина страдает до сих пор
Доверчивого читинца обокрал таксист
Доверчивого читинца обокрал таксист
Происшествия, 23.10.2023
Пассажир отдал водителю телефон с включённым «мобильным банком»
В центре Иркутска за одну ночь подожгли четыре деревянных дома
В центре Иркутска за одну ночь подожгли четыре деревянных дома
Происшествия, 23.10.2023
Пожарные с одного объекта на другой шли пешком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^