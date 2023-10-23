Жительница Бурятии убила мужа одним ударом ножа

Женщина пойдёт под суд
В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет 49-летняя женщина, зарезавшая своего супруга.
Преступление произошло 10 августа 2023 года.
- Следствием установлено, что обвиняемая у себя в квартире в посёлке Заиграево употребляла спиртные напитки с супругом. Вечером на фоне алкогольного опьянения женщина поссорилась с ним и нанесла ножом удар по его голени, причинив повреждения крупных сосудов. После этого она покинула квартиру и ушла к знакомой, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Мужчина скончался от сильной кровопотери спустя короткое время.
На женщину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.
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Происшествия, Фото:
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