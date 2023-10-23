В Бурятии водитель иномарки врезался в коня

После наезда на животное он оказался в больнице



ДТП, в котором пострадал человек, произошло поздним вечером 22 октября в Кяхтинском районе. Примерно в 22:20 водитель автомобиля Toyota Premio совершил наезд на коня, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Случилось это в посёлке Слобода в Кяхте – в районе заправки в километре от границы. В итоге мужчину, сидевшего за рулём иномарки, госпитализировали. В автомобиле был пассажир. Он не пострадал.

