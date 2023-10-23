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В Бурятии водитель иномарки врезался в коня

В Бурятии водитель иномарки врезался в коня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После наезда на животное он оказался в больнице

ДТП, в котором пострадал человек, произошло поздним вечером 22 октября в Кяхтинском районе. Примерно в 22:20 водитель автомобиля Toyota Premio совершил наезд на коня, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Случилось это в посёлке Слобода в Кяхте – в районе заправки в километре от границы. В итоге мужчину, сидевшего за рулём иномарки, госпитализировали. В автомобиле был пассажир. Он не пострадал.
ДТП пострадавшие лошади

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