В Бурятии два человека попали в больницу после ДТП на федеральной трассе

Там столкнулись два грузовика
ДТП с пострадавшими произошло утром 23 октября в Кабанском районе, около села Береговая. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на 356-ом километре федеральной трассы Р258 «Байкал» столкнулись два грузовых автомобиля.
Случилось всё около 9:30. В итоге пострадали два человека. Их доставили в центральную районную больницу. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Все подробности выясняются.
Сам момент ДТП попал на камеру. Судя по кадрам, один из водителей пошёл на обгон, а второй в этот момент решил повернуть налево.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 октября в ДТП в Кяхтинском районе два человека погибли, ещё трое пострадали.
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Происшествия, Фото:
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