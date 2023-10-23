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В Бурятии два человека попали в больницу после ДТП на федеральной трассе

В Бурятии два человека попали в больницу после ДТП на федеральной трассе
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Там столкнулись два грузовика

ДТП с пострадавшими произошло утром 23 октября в Кабанском районе, около села Береговая. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на 356-ом километре федеральной трассы Р258 «Байкал» столкнулись два грузовых автомобиля.

Случилось всё около 9:30. В итоге пострадали два человека. Их доставили в центральную районную больницу. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Все подробности выясняются.

Сам момент ДТП попал на камеру. Судя по кадрам, один из водителей пошёл на обгон, а второй в этот момент решил повернуть налево. 



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 октября в ДТП в Кяхтинском районе два человека погибли, ещё трое пострадали.  
ДТП пострадавшие

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