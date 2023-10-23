Под отключение попало более 40 улиц
Накануне вечером в северобайкальском посёлке Новый Уоян произошло аварийное отключение электроэнергии. Случилась всё после 18:00. Без света разом остались 40 с лишним улиц.
На месте работала бригада РЭС из двух человек. Задействовать пришлось одну единицу техники. Через четыре с лишним часа электроснабжение в посёлке восстановили. Причиной, как выяснилось, было животное – кот попал в РТП (резервная трансформаторная подстанция – прим.). Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо 24/7».
Посёлок на севере Бурятии погрузился во тьму из-за кота
Происшествия, Фото:
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