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Посёлок на севере Бурятии погрузился во тьму из-за кота

Посёлок на севере Бурятии погрузился во тьму из-за кота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Под отключение попало более 40 улиц

Накануне вечером в северобайкальском посёлке Новый Уоян произошло аварийное отключение электроэнергии. Случилась всё после 18:00. Без света разом остались 40 с лишним улиц.

На месте работала бригада РЭС из двух человек. Задействовать пришлось одну единицу техники. Через четыре с лишним часа электроснабжение в посёлке восстановили. Причиной, как выяснилось, было животное – кот попал в РТП (резервная трансформаторная подстанция – прим.). Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо 24/7».
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