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В Улан-Удэ водитель крана оставил без света более 200 человек

В Улан-Удэ водитель крана оставил без света более 200 человек
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Он повредил воздушную линию и удрал

Всё произошло в столице Бурятии днём 22 октября. Как сообщили в пресс-службе ПАО Россети Сибирь – «Бурятэнерго», водитель крана повредил воздушную линию на улице Тобольская.
 
В итоге 240 человек разом остались без света. Электроэнергия исчезла в 14:23, а восстановили её к 15:50. Виновник скрылся с места происшествия. На него уже подали заявление в полицию.
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