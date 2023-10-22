В Улан-Удэ водитель крана оставил без света более 200 человек

Он повредил воздушную линию и удрал







В итоге 240 человек разом остались без света. Электроэнергия исчезла в 14:23, а восстановили её к 15:50. Виновник скрылся с места происшествия. На него уже подали заявление в полицию.



Всё произошло в столице Бурятии днём 22 октября. Как сообщили в пресс-службе ПАО Россети Сибирь – «Бурятэнерго», водитель крана повредил воздушную линию на улице Тобольская.