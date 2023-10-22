22 октября

21 октября

20 октября

Популярное

На севере Бурятии под покровом ночи сгорели дом и автомобиль

На севере Бурятии под покровом ночи сгорели дом и автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С крупным пожаром в Новом Уояне боролись почти два часа

Возгорание произошло ночью 21 октября в Северо-Байкальском районе. На улице Восточная в посёлке Новый Уоян вспыхнул жилой дом, который хозяева использовали как дачу.

Сообщение о пожаре поступило в 3:31, и уже через пять минут на место отправились сотрудники пожарной части № 49. В итоге огонь уничтожил постройку площадью в 60 квадратных метров, баню, сарай, дровяник и автомобиль ЛуАЗ. Справиться с возгоранием удалось к 5:24, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии под покровом ночи сгорели дом и автомобиль
На севере Бурятии под покровом ночи сгорели дом и автомобиль
Происшествия, 22.10.2023
С крупным пожаром в Новом Уояне боролись почти два часа

В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала пассажирка
В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала пассажирка
Происшествия, 21.10.2023
Ранее автомобилиста лишали водительских прав за пьяную езду 
В Бурятии прокуратура признала законным уголовных дел о контрабанде
В Бурятии прокуратура признала законным уголовных дел о контрабанде
Происшествия, 21.10.2023
Туристки пытались перевезти через границу свыше 120 тысяч долларов США
В Бурятии сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным мотоциклистом
В Бурятии сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным мотоциклистом
Происшествия, 20.10.2023
На нарушителя составили несколько административных протоколов
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, 20.10.2023
Электричества не будет с 9:00 до 17:00
В Братске 80-летнюю бабушку спасли от перевода миллиона рублей мошенникам
В Братске 80-летнюю бабушку спасли от перевода миллиона рублей мошенникам
Происшествия, 20.10.2023
С пенсионеркой общались полицейские и сотрудники банка
Забайкалец угнал машину у коллеги и попал в ДТП
Забайкалец угнал машину у коллеги и попал в ДТП
Происшествия, 20.10.2023
Угонщик забрал ключи, когда владелец авто спал
Обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна заключили под стражу
Обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна заключили под стражу
Происшествия, 20.10.2023
Градоначальник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек
Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек
Происшествия, 20.10.2023
Для этого даже пришлось задействовать беспилотник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^