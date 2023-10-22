На севере Бурятии под покровом ночи сгорели дом и автомобиль

С крупным пожаром в Новом Уояне боролись почти два часа
Возгорание произошло ночью 21 октября в Северо-Байкальском районе. На улице Восточная в посёлке Новый Уоян вспыхнул жилой дом, который хозяева использовали как дачу.
Сообщение о пожаре поступило в 3:31, и уже через пять минут на место отправились сотрудники пожарной части № 49. В итоге огонь уничтожил постройку площадью в 60 квадратных метров, баню, сарай, дровяник и автомобиль ЛуАЗ. Справиться с возгоранием удалось к 5:24, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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