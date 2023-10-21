Туристки пытались перевезти через границу свыше 120 тысяч долларов США
Бурятская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по фактам контрабанды наличных денежных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 октября на многостороннем автомобильном пункте пропуска Кяхта в Бурятии две гражданки иностранного государства незаконно переместили через таможенную границу свыше 120 тысяч долларов США при разрешённом лимите перевозки без декларирования в 10 тысяч долларов.
По указанному факту Бурятской таможней возбуждено два уголовных дела. Ход и результат расследования уголовных дел находятся на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.
В Бурятии прокуратура признала законным уголовных дел о контрабанде
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 21.10.2023
Туристки пытались перевезти через границу свыше 120 тысяч долларов США
На нарушителя составили несколько административных протоколов
Электричества не будет с 9:00 до 17:00
Она причинила ущерб в 300 тысяч
С пенсионеркой общались полицейские и сотрудники банка
Мужчина получил ожоги рук и лица
Угонщик забрал ключи, когда владелец авто спал
Градоначальник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Огонь тушили 55 человек
Для этого даже пришлось задействовать беспилотник
Молодой человек причастен к сдаче липовых квартир в Улан-Удэ
Предприниматель выиграл контракт на отлов собак, но не выполнял работы
Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района
Он получил удары ножом в шею, грудную клетку и живот
Пожар произошёл в СНТ «Сибиряк»