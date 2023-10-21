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В Бурятии прокуратура признала законным уголовных дел о контрабанде

В Бурятии прокуратура признала законным уголовных дел о контрабанде
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Туристки пытались перевезти через границу свыше 120 тысяч долларов США

Бурятская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по фактам контрабанды наличных денежных средств.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 октября на многостороннем автомобильном пункте пропуска Кяхта в Бурятии две гражданки иностранного государства незаконно переместили через таможенную границу свыше 120 тысяч долларов США при разрешённом лимите перевозки без декларирования в 10 тысяч долларов.

По указанному факту Бурятской таможней возбуждено два уголовных дела. Ход и результат расследования уголовных дел находятся на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.
граница контрабанда

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