В Санкт-Петербурге задержали крупного афериста из Бурятии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Молодой человек причастен к сдаче липовых квартир в Улан-Удэ



Полицейские расследуют уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца Кижингинского района, подозреваемого в серии мошенничеств в Улан-Удэ. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



Предварительно установлена его причастность к 15 фактам мошенничества, связанных, в основном, с предоставлением несуществующего съёмного жилья горожанам. Все преступления были совершены дистанционно – через соцсети, а деньги переводили на карту.



Кроме того, в двух случаях мошенник похитил деньги, предложив жертвам вести многообещающий в плане прибыли совместный бизнес. Общий ущерб оценён на сумму около миллиона рублей.



По предварительной информации, мужчина начал преступную деятельности в октябре 2021 года. Он предложил знакомому заняться бизнесом: закупать в другой стране аналоги брендовых телефонов и по завышенной стоимости продавать их в Улан-Удэ. «Покупками займётся мой родственник за границей», - соврал жертве мошенник.



В течение года приятель перечислял ему деньги для оформления необходимых документов и закупа гаджетов, не подозревая, что подвергся обману. Старта бизнеса мужчина так и не дождался, как и возвращения вложенных 700 тысяч рублей. А подозреваемый из республики скрылся.



Основной мошеннической схемой, на которой специализировался подозреваемый, стало хищение денег под предлогом сдачи в аренду квартир в столице Бурятии, которые, по легенде, находятся в его собственности.



На странице вымышленной супруги в соцсети молодой человек публиковал тематические объявления, сопровождая их фото несуществующего жилья. Как правило, откликались на предложения студенты.



Позже в переписке он заявлял, что из-за командировки не может в назначенное время показать жилище и переносил встречу, подогревая интерес к квартире у потенциальных арендаторов.



- Жертвы преступлений, боясь упустить шанс снять привлекательное для них жилье, зачастую сами предлагали и переводили залог в сумме арендной платы за месяц вперёд. После фигурант от разговора уходил и переставал выходить на связь, - отметили в МВД.



В октябре этого года бурятские оперативники нашли и задержали афериста в Санкт-Петербурге. Он признался в содеянном.



Задержанный постоянного дохода не имеет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.



Молодого человека заключили под стражу. Расследование продолжается.





