В Забайкалье вскрыли крупное мошенничество при отлове собак

Предприниматель выиграл контракт на отлов собак, но не выполнял работы
В Дульдургинском районе Забайкальского края возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по отлову и содержанию бездомных собак. Предприниматель, который выиграл контракт, работы не проводил, причинив тем самым ущерб бюджету в 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Установлено, что января 2022 года по июнь 2023 года администрация Дульдургинского района заключала с местным предпринимателем договор на отлов собак. В нарушение требований закона и условий договоров видеозаписей с отлова собак не было. Ветеринарные документы на биркование, вакцинацию и стерилизацию животных не оформляли. Фактически не подтвердились работы по отлову более 200 собак. При этом для создания видимости работ предприниматель заключил трудовые и трудовые и гражданско-правовые договоры со своими родственниками.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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Происшествия, Фото:
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