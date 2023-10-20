Пожар тушил 31 человек
19 октября вблизи села Бурулятуй Оловяннинского района Забайкальского края произошёл пожар на поле на общей площади 80 гектаров. К тушению были привлечены 31 человек и шесть единиц техники.
Виновником пожара оказался 38-летний тракторист, который вывозил сено с территории покоса.
- Трактор не был оборудован искрогасителем. В какой-то момент вылетевшие из выхлопной трубы искры воспламенили сухую траву, после чего огонь стал стремительно распространяться по полю. Мужчина попытался потушить огонь своими силами, но сделать ему этого не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Забайкалец избежит уголовной ответственности в связи с отсутствием ущерба лесному фонду и имуществу третьих лиц, однако ему придётся заплатить штраф. На тракториста составили административный протокол за использование во время заготовки кормов автомобилей без искрогасителей, а также без первичных средств пожаротушения.
В Забайкалье поле горело из-за искры от выхлопной трубы трактора
Происшествия, Фото:
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