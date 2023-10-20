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В Иркутской области автомобиль опрокинулся в реку, погибли два человека

В Иркутской области автомобиль опрокинулся в реку, погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Mitsubishi Legnum упал в реку Вихоревка

Ночью 20 октября в Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек.

- Предварительно установлено, что около 1 часа ночи на подъездной автодороге к деревне Бурнинская Вихоря автомобиль Mitsubishi Legnum допустил съезд с проезжей части и опрокинулся в реку Вихоревка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии 37-летние мужчина и женщина погибли до приезда бригады скорой помощи.



По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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