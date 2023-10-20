Пострадавшего госпитализировали
Накануне, 19 октября, в Закаменском районе Бурятии в ДТП попал 83-летний водитель автомобиля «Тойоты Харриер».
- В 12:00 мужчина 1940 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Харриер», не доезжая трёх километров до села Дутулур, совершил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Тарбагатайском районе произошло ДТП с лежащей на проезжей части лошадью – в аварии пострадала пассажирка грузовика.
В Бурятии 83-летний водитель опрокинул «Тойоту Харриер»
Происшествия, Фото:
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