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В Бурятии лежащая на дороге лошадь стала виновницей ДТП

В Бурятии лежащая на дороге лошадь стала виновницей ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В аварии пострадала женщина

Накануне, 19 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с лошадью. В аварии пострадала пассажирка грузовика.

- В 4.55 часов водитель Mitsubishi Canter на автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи, не доезжая километра до села Тарбагатай, совершил наезд на лежащую на проезжей части лошадь, - сообщили в республиканском УГИБДД.

В результате ДТП травмы получила 55-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily»,16 октября в Селенгинском районе насмерть сбили сразу трёх лошадей
ДТП лошади

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