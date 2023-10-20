В аварии пострадала женщина
Накануне, 19 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с лошадью. В аварии пострадала пассажирка грузовика.
- В 4.55 часов водитель Mitsubishi Canter на автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи, не доезжая километра до села Тарбагатай, совершил наезд на лежащую на проезжей части лошадь, - сообщили в республиканском УГИБДД.
В результате ДТП травмы получила 55-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily»,16 октября в Селенгинском районе насмерть сбили сразу трёх лошадей.
В Бурятии лежащая на дороге лошадь стала виновницей ДТП
Происшествия, Фото:
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