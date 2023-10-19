В Улан-Удэ на остановке нашли ребёнка в одном нижнем белье

На помощь мальчику поспешили неравнодушные горожане



Днём 19 октября на остановке в Улан-Удэ прохожие обнаружили мальчика в одном нижнем белье. Неравнодушные горожане тут же вызвали на место полицию и скорую.



Вскоре на остановку прибежала мама 12-летнего ребёнка. Оказалось, что он из многодетной семьи, страдает психоневрологическим заболеванием. Пока мать укладывала спать двух маленьких близнецов, старший сын убежал.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что семья благополучная и на учёте не состоит. Ребёнка вернули матери, а материалы по поводу инцидента передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

