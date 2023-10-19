Наркоторговцы из Читы организовали в Улан-Удэ схроны с мефедроном и кокаином







Всего, по версии следствия, они совершили 94 преступления, связанных с покушением на сбыт запрещённых веществ. Против наркоторговцев возбудили уголовные дела за создание преступного сообщества и участие в нём (по статье 210 Уголовного кодекса), а также по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).



- Двух фигурантов заключили под стражу, остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Забайкалье накрыли банду наркоторговцев. Её организатор, личность которого пока устанавливается, открыл интернет-магазин по дистанционной продаже наркотиков в регионе и соседних Бурятии и Иркутской области.Главарь преступного сообщества делал это с двумя забайкальцами, наделив их руководящими функциями. Те, в свою очередь, привлекли ещё четырёх человек, которые фасовали наркотические средства и обрадовали для них специальные тайники.Шестерых подозреваемых задержали минувшей весной сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю и их коллеги из Читы. При обысках дома у злоумышленников и в тайниках, обнаруженных в краевом центре, Улан-Удэ и Иркутске, полицейские изъяли более пяти килограммов мефедрона и кокаина.