19 октября

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В Бурятии по вине балующихся детей пропадает электричество

В Бурятии по вине балующихся детей пропадает электричество
Происшествия,  Фото:администрация района
Дети балуются с электропроводами

За минувшую неделю в селе Орлик Окинского района Бурятии произошло два аварийных отключений электроэнергии. Возможной причиной произошедшего могла стать детская шалость, сообщили в районной администрации.

Так, 18 октября при аварийном отключении в Орлике при обходе линии был обнаружен наброс металлического провода на линию, вследствие чего и произошло аварийное отключение.


Взрослых просят провести беседу со своими детьми про электробезопасность.

- При обрыве провода человек может попасть под шаговое напряжение, приводящее к летальному исходу, - подчеркнули специалисты.

За шалости детей придётся отвечать их родителям. Им грозят большие штрафы, соразмерные недоотпуску электрической энергии на период отключения, а также возмещение ущерба повреждённого электрооборудования.
отключение света

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