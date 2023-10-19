В Бурятии по вине балующихся детей пропадает электричество





За минувшую неделю в селе Орлик Окинского района Бурятии произошло два аварийных отключений электроэнергии. Возможной причиной произошедшего могла стать детская шалость, сообщили в районной администрации.Так, 18 октября при аварийном отключении в Орлике при обходе линии был обнаружен наброс металлического провода на линию, вследствие чего и произошло аварийное отключение.Взрослых просят провести беседу со своими детьми про электробезопасность.- При обрыве провода человек может попасть под шаговое напряжение, приводящее к летальному исходу, - подчеркнули специалисты.За шалости детей придётся отвечать их родителям. Им грозят большие штрафы, соразмерные недоотпуску электрической энергии на период отключения, а также возмещение ущерба повреждённого электрооборудования.