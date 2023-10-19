В Улан-Удэ студент колледжа покончил с собой

Его обнаружили мёртвым в комнате



О трагедии, которая произошла в одной из улан-удэнских ссузов, рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ». Там сообщили, что один из учащихся колледжа покончил с собой.



Парня, который, по данным паблика, учился на факультете физической культуры, нашли мёртвым в его комнате на четвёртом этаже. Источник «Байкал-Daily» подтвердил информацию о суициде.



Остальные студенты пребывают в шоке от произошедшего. В соцсетях пишут, что молодому человеку оставалось всего ничего до выпуска. Он был весёлым и активным, но в последнее время у юноши возникли проблемы с близкими и с деньгами.

