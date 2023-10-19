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Росгвардейцы вернули жительнице Бурятии украденный велосипед

Росгвардейцы вернули жительнице Бурятии украденный велосипед
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вором оказался односельчанин потерпевшей

Жительница посёлка Усть-Баргузин обратилась в полицию с заявлением о краже у неё велосипеда. Он пропал со двора частного дома.

Прибывшему участковому полиции женщина сообщила, что подозревает знакомого своего сожителя – мужчину, с которым они накануне распивали алкоголь.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования посёлка заметили подозреваемого возле детской площадки. Мужчину задержали.

- Задержанный, 36-летний ранее судимый местный житель, был доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Велосипед стоимостью 10 тысяч рублей был возвращён хозяйке. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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