Вором оказался односельчанин потерпевшей
Жительница посёлка Усть-Баргузин обратилась в полицию с заявлением о краже у неё велосипеда. Он пропал со двора частного дома.
Прибывшему участковому полиции женщина сообщила, что подозревает знакомого своего сожителя – мужчину, с которым они накануне распивали алкоголь.
Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования посёлка заметили подозреваемого возле детской площадки. Мужчину задержали.
- Задержанный, 36-летний ранее судимый местный житель, был доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Велосипед стоимостью 10 тысяч рублей был возвращён хозяйке. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы вернули жительнице Бурятии украденный велосипед
Происшествия, Фото:
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