Росгвардейцы вернули жительнице Бурятии украденный велосипед

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вором оказался односельчанин потерпевшей



Жительница посёлка Усть-Баргузин обратилась в полицию с заявлением о краже у неё велосипеда. Он пропал со двора частного дома.



Прибывшему участковому полиции женщина сообщила, что подозревает знакомого своего сожителя – мужчину, с которым они накануне распивали алкоголь.



Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования посёлка заметили подозреваемого возле детской площадки. Мужчину задержали.



- Задержанный, 36-летний ранее судимый местный житель, был доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Велосипед стоимостью 10 тысяч рублей был возвращён хозяйке. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

