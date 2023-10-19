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В Ангарске кошка упала в трансформатор и переполошила экстренные службы

В Ангарске кошка упала в трансформатор и переполошила экстренные службы
Происшествия,  Фото:Инцидент | Иркутск
Местные жители даже сперва подумали, что произошёл взрыв

Вечером 17 октября кошка упала в трансформатор и переполошила 85-й квартал Ангарска. Местные жители подумали, что произошёл взрыв и вызвали экстренные службы.

Видео с места инцидента опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск». Сообщается, что жители дома №13 услышали громкий звук. Они вызвали пожарных, на место также приехали сотрудники Росгвардии и скорой помощи.

- В пожарную часть начали звонить жители 13-го дома. Одни говорили, что где-то «бомбанул газ», другие – что огромная петарда. Специалисты ничего не нашли и уехали, - говорится в сообщении паблика.

На следующий день выяснилось, что громкий звук шёл из трансформатора. Туда случайно попала бездомная кошка. Выжить после такого у неё не было шансов – животное погибло.

кошка

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