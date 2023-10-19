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В Бурятии пенсионерка пострадала при опрокидывании «Тойоты Харриер»

В Бурятии пенсионерка пострадала при опрокидывании «Тойоты Харриер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в Заиграевском районе

18 октября в Заиграевском районе Бурятии в результате опрокидывания автомобиля «Тойоты Харриер» пострадала пожилая женщина.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, авария произошла днём на автодороге в километре от села Новая Брянь. По предварительным данным, 72-летний водитель опрокинул машину, не справившись с рулевым управлением.

Пострадавшая 70-летняя пенсионерка была госпитализирована в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель «Тойоты Сурф» сбил на улице Балтахинова 13-летнюю девочку. С места ДТП он сперва скрылся, но затем всё же вернулся.

Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. 

ДТП

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