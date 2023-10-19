ДТП произошло в Заиграевском районе
18 октября в Заиграевском районе Бурятии в результате опрокидывания автомобиля «Тойоты Харриер» пострадала пожилая женщина.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, авария произошла днём на автодороге в километре от села Новая Брянь. По предварительным данным, 72-летний водитель опрокинул машину, не справившись с рулевым управлением.
Пострадавшая 70-летняя пенсионерка была госпитализирована в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель «Тойоты Сурф» сбил на улице Балтахинова 13-летнюю девочку. С места ДТП он сперва скрылся, но затем всё же вернулся.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
В Бурятии пенсионерка пострадала при опрокидывании «Тойоты Харриер»
Происшествия, Фото:
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