Туристки пытались контрабандой ввезти в Бурятию свыше 120 тысяч долларов













Бурятские таможенники поймали двух валютных контрабандисток из Монголии. Женщины везли свыше 120 тысяч долларов США при разрешённом лимите перевозки без декларирования в 10 тысяч долларов.- Незадекларированная валюта была обнаружена у двух гражданок Монголии при въезде в Россию через таможенный пост МАПП Кяхта. В общей сложности у женщин было 70 тысяч долларов США, более 5 млн российских рублей и более 11 тысяч монгольских тугриков, что в эквиваленте на день перемещения по курсу Центробанка России составило 121,5 тысяч долларов США. Денежные средства иностранки не задекларировали, более того, пытались скрыть от таможенного контроля, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Пачки с деньгами были упакованы в чёрную плёнку. Часть пачек женщины спрятали в своём багаже, а часть – на теле под одеждой.Возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Все деньги изъяты и направлены экспертно-криминалистическое исследование на предмет подлинности.- В соответствии с таможенным законодательством ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты, монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежат письменному декларированию. При этом декларация подаётся на всю сумму перемещаемой валюты, - напомнил и.о. начальник Бурятской таможни Иван Бурлака.Ранее серьёзно ужесточили наказания за незаконное перемещение валюты. Административная ответственность за недекларирование денежных средств предусматривает штраф - до двукратного размера суммы «нарушения». Контрабанда валюты карается штрафом - до десятикратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств или ограничением свободы сроком до двух лет.