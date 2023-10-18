Житель Ангарска напал с ножом на сотрудницу комиссионки

Преступники забрал четыре телефона и деньги, а позже был задержан



В Ангарске задержали молодого человека, совершившего разбойное нападение на комиссионный магазин.



Преступление произошло 15 октября. Нападавший, угрожая ножом сотруднице, забрал четыре телефона и 12 тысяч рублей наличными.



Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность преступника. Им оказался 24-летний местный житель.



- В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли украденное имущество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого поместили под стражу.

