Преступники забрал четыре телефона и деньги, а позже был задержан
В Ангарске задержали молодого человека, совершившего разбойное нападение на комиссионный магазин.
Преступление произошло 15 октября. Нападавший, угрожая ножом сотруднице, забрал четыре телефона и 12 тысяч рублей наличными.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность преступника. Им оказался 24-летний местный житель.
- В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли украденное имущество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого поместили под стражу.
Житель Ангарска напал с ножом на сотрудницу комиссионки
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийца и жертва повздорили
Преступники забрал четыре телефона и деньги, а позже был задержан
Ранее женщина была в отношениях с военным и пользовалась его картой
Он отправится в колонию строгого режима
Они эвакуировали людей до приезда пожарных
Возбудить дело поручил лично председатель Следственного комитета России
Женщина получила условный срок
Его тело обнаружили в комнате на кресле
Позже автомобилист всё же вернулся на место ДТП
Граната оказалась образца 1915 года
Его обнаружили на берегу реки местные рыбаки
С ним борются 43 человека
Нарушитель загрязнил её на глазах у местных жителей
Дело связано с аварийным домом, жильцов которого так и не расселили
Агрессивный пассажир вытащил водителя на дорогу и принялся избивать