Читинке дали срок за кражу более миллиона рублей у участника СВО

Ранее женщина была в отношениях с военным и пользовалась его картой



36-летнуюю жительницу Читы приговорили к 4 годам колонии за кражу более 1,3 млн рублей с карты военнослужащего – участника СВО.



Установлено, что в январе 2022 года женщина стала проживать вместе с военнослужащим по контракту. Мужчина доверил ей свою банковскую карту и позволял пользоваться деньгами.



В августе мужчина отбыл в зону специальной военной операции и расстался с женщиной. Однако бывшая через банковское приложение на своём смартфоне продолжала пользоваться деньгами с чужого счёта. Всего с сентября 2022 по март 2023 года она украла у военнослужащего более 1,3 млн рублей.



- Факт кражи денег, полученных за участие в спецоперации, обнаружен потерпевшим во время нахождения на лечении в госпитале после получения боевого ранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Женщину приговорили к четырём годам лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, суд взыскал с неё в пользу потерпевшего всю сумму причинённого ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

