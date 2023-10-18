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Читинке дали срок за кражу более миллиона рублей у участника СВО

Читинке дали срок за кражу более миллиона рублей у участника СВО
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее женщина была в отношениях с военным и пользовалась его картой

36-летнуюю жительницу Читы приговорили к 4 годам колонии за кражу более 1,3 млн рублей с карты военнослужащего – участника СВО.

Установлено, что в январе 2022 года женщина стала проживать вместе с военнослужащим по контракту. Мужчина доверил ей свою банковскую карту и позволял пользоваться деньгами.

В августе мужчина отбыл в зону специальной военной операции и расстался с женщиной. Однако бывшая через банковское приложение на своём смартфоне продолжала пользоваться деньгами с чужого счёта. Всего с сентября 2022 по март 2023 года она украла у военнослужащего более 1,3 млн рублей.

- Факт кражи денег, полученных за участие в спецоперации, обнаружен потерпевшим во время нахождения на лечении в госпитале после получения боевого ранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Женщину приговорили к четырём годам лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с неё в пользу потерпевшего всю сумму причинённого ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
кража

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