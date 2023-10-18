Ранее женщина была в отношениях с военным и пользовалась его картой
36-летнуюю жительницу Читы приговорили к 4 годам колонии за кражу более 1,3 млн рублей с карты военнослужащего – участника СВО.
Установлено, что в январе 2022 года женщина стала проживать вместе с военнослужащим по контракту. Мужчина доверил ей свою банковскую карту и позволял пользоваться деньгами.
В августе мужчина отбыл в зону специальной военной операции и расстался с женщиной. Однако бывшая через банковское приложение на своём смартфоне продолжала пользоваться деньгами с чужого счёта. Всего с сентября 2022 по март 2023 года она украла у военнослужащего более 1,3 млн рублей.
- Факт кражи денег, полученных за участие в спецоперации, обнаружен потерпевшим во время нахождения на лечении в госпитале после получения боевого ранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Женщину приговорили к четырём годам лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с неё в пользу потерпевшего всю сумму причинённого ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
Читинке дали срок за кражу более миллиона рублей у участника СВО
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийца и жертва повздорили
Преступники забрал четыре телефона и деньги, а позже был задержан
Ранее женщина была в отношениях с военным и пользовалась его картой
Он отправится в колонию строгого режима
Они эвакуировали людей до приезда пожарных
Возбудить дело поручил лично председатель Следственного комитета России
Женщина получила условный срок
Его тело обнаружили в комнате на кресле
Позже автомобилист всё же вернулся на место ДТП
Граната оказалась образца 1915 года
Его обнаружили на берегу реки местные рыбаки
С ним борются 43 человека
Нарушитель загрязнил её на глазах у местных жителей
Дело связано с аварийным домом, жильцов которого так и не расселили
Агрессивный пассажир вытащил водителя на дорогу и принялся избивать