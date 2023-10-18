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В Иркутской области сотрудники магазина предотвратили крупный пожар в ТЦ

В Иркутской области сотрудники магазина предотвратили крупный пожар в ТЦ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Они эвакуировали людей до приезда пожарных

Утром 18 октября в торговом центре «Сибирячка» в Усолье-Сибирском произошёл пожар.

До приезда пожарных сотрудники одного из магазинов эвакуировали 35 посетителей и работников и сами потушили возгорание.

- Сотрудники своими грамотными действиями предотвратили крупный пожар, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.


Установлено, что пожар произошёл из-за того, что на втором этаже случилось замыкание светильника на потолке. Дознаватели МЧС проводят проверку.




пожар

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