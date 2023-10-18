В Иркутской области сотрудники магазина предотвратили крупный пожар в ТЦ

Они эвакуировали людей до приезда пожарных
Утром 18 октября в торговом центре «Сибирячка» в Усолье-Сибирском произошёл пожар.
До приезда пожарных сотрудники одного из магазинов эвакуировали 35 посетителей и работников и сами потушили возгорание.
- Сотрудники своими грамотными действиями предотвратили крупный пожар, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Установлено, что пожар произошёл из-за того, что на втором этаже случилось замыкание светильника на потолке. Дознаватели МЧС проводят проверку.
Они эвакуировали людей до приезда пожарных
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