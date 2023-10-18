В Улан-Удэ водитель сбил девочку на «зебре» и бросил её на дороге

Позже автомобилист всё же вернулся на место ДТП
Утром 18 октября на Клеверной развязке в Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку. Водитель испугался и скрылся с места ДТП, бросив сбитого ребёнка.
Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую», сейчас девочку осматривают медики.
Позже на место происшествия приехал 36-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф». Он признался, что сбил девочку.
- Водитель пояснил, что оставил место происшествия по причине своего испуга за произошедшее ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
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