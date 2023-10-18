В Улан-Удэ водитель сбил девочку на «зебре» и бросил её на дороге





Утром 18 октября на Клеверной развязке в Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку. Водитель испугался и скрылся с места ДТП, бросив сбитого ребёнка.Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую», сейчас девочку осматривают медики.Позже на место происшествия приехал 36-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф». Он признался, что сбил девочку.- Водитель пояснил, что оставил место происшествия по причине своего испуга за произошедшее ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.