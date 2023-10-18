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В заказнике Бурятии задержали автомобиль с коноплёй

В заказнике Бурятии задержали автомобиль с коноплёй
Происшествия,  Фото:Байкальский заповедник
У водителя и пассажира обнаружили два пакета с собранной коноплёй

16 октября в Бурятии, на территории Алтачейского заказника были задержаны двое граждан. Они приехали на особо охраняемую природную территорию на автомобиле, нарушив положение о заказнике. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Также, в ходе задержания выяснилось, что эти два гражданина приехали на территорию заказника с целью сбора дикорастущей конопли. При них было обнаружено два полиэтиленовых пакета с уже собранной коноплей. На место были вызваны сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Байкальского государственного заповедника.
Бурятия наркотики конопля заповедник заказники

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