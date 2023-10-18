В заказнике Бурятии задержали автомобиль с коноплёй

Происшествия, Фото: Байкальский заповедник

У водителя и пассажира обнаружили два пакета с собранной коноплёй



16 октября в Бурятии, на территории Алтачейского заказника были задержаны двое граждан. Они приехали на особо охраняемую природную территорию на автомобиле, нарушив положение о заказнике. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении.



Также, в ходе задержания выяснилось, что эти два гражданина приехали на территорию заказника с целью сбора дикорастущей конопли. При них было обнаружено два полиэтиленовых пакета с уже собранной коноплей. На место были вызваны сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Байкальского государственного заповедника.

