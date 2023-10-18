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В Бурятии таинственно пропавшего мужчину нашли мёртвым

В Бурятии таинственно пропавшего мужчину нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Его обнаружили на берегу реки местные рыбаки

Всё произошло в Кяхтинском районе. Ещё в начале месяца там пропал 38-летний мужчина. Он ушёл из местного санатория 2 октября и исчез. В последний раз пропавшего видели в Усть-Кяхте.

Утром 16-го числа туда отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали лесные массивы, тропы и дороги, всего – 10 квадратных километров.

Мужчину обнаружили мёртвым вечером 17 октября на берегу реки Савва. Это в трёх километрах от Усть-Кяхты. На тело во время рыбалки наткнулись местные жители. Поиск завершён, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пропавшие без вести смерть

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