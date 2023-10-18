В Бурятии тушат один лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С ним борются 43 человека



Накануне, 17 октября, в Прибайкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Сейчас на тушении работают 43 человека – сотрудники лесной охраны и пожарные десантники. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3,5 га.



При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



