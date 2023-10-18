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В Бурятии тушат один лесной пожар

В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С ним борются 43 человека

Накануне, 17 октября, в Прибайкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сейчас на тушении работают 43 человека – сотрудники лесной охраны и пожарные десантники. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3,5 га.

При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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