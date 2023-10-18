С ним борются 43 человека
Накануне, 17 октября, в Прибайкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сейчас на тушении работают 43 человека – сотрудники лесной охраны и пожарные десантники. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3,5 га.
При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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С ним борются 43 человека
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