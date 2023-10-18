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В Бурятии нечистоты слили прямо в реку

В Бурятии нечистоты слили прямо в реку
Происшествия,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
Нарушитель загрязнил её на глазах у местных жителей

Этот инцидент произошёл утром 17 октября в Хоринском районе. Местные жители засняли на камеру ассенизаторскую машину. Водитель слил её содержимое прямо в реку.


- Белая кабина, оранжевая бочка, – описали машину очевидцы, указав её номер. – Водитель, заметив, что за ними следят, быстро уехал.

На кадрах можно отчётливо разглядеть остатки нечистот, которые сбросили в водоём. Теперь там пытаются установить нарушителя. Все материалы уже направили на рассмотрение в Бурприроднадзор, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
река загрязнение Бурприроднадзор

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