В Бурятии нечистоты слили прямо в реку

Нарушитель загрязнил её на глазах у местных жителей









Этот инцидент произошёл утром 17 октября в Хоринском районе. Местные жители засняли на камеру ассенизаторскую машину. Водитель слил её содержимое прямо в реку.- Белая кабина, оранжевая бочка, – описали машину очевидцы, указав её номер. – Водитель, заметив, что за ними следят, быстро уехал.На кадрах можно отчётливо разглядеть остатки нечистот, которые сбросили в водоём. Теперь там пытаются установить нарушителя. Все материалы уже направили на рассмотрение в Бурприроднадзор, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».