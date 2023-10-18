В Ангарске возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников мэрии

Дело связано с аварийным домом, жильцов которого так и не расселили



В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации города, сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



- Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Ангарского городского округа в отношении собственников многоквартирного аварийного дома №3 55 квартала микрорайона Шеститысячник, - говорится в сообщении.



В 2017 году постановлением мэра Ангарска этот многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако до сих пор жильцы не расселены.



Следователи осмотрели дом и обнаружили повреждения крыши, деревянных конструкций, частичное разрушение фундамента. Так что проживание в дом представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.



Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Допрашивают самих жильцов аварийного дома, а также сотрудников администрации Ангарска.

