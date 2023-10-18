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В Улан-Удэ неадекватный пассажир напал на водителя маршрутки

В Улан-Удэ неадекватный пассажир напал на водителя маршрутки
Происшествия,  Фото:screenshots
Агрессивный пассажир вытащил водителя на дорогу и принялся избивать

В Улан-Удэ неадекватный пассажир напал с кулаками на водителя маршрутного автобуса №77. По словам очевидцев, инцидент произошёл вечером 16 октября в районе 18-20 кварталов. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».

Мужчина, который сел в маршрутку, сразу начал вести себя агрессивно. Сперва он приставал к девушке, а затем к ещё одному пассажиру.

- Сначала без повода начал наезжать на меня, но женщина заступилась за меня, спасибо ей за это. Позже в маршрутку зашёл парень, он и до него докопался, - рассказала свидетельница.



Чуть позже мужчина попросил высадить его на остановке. Выходя, он вступил в конфликт с ещё одним пассажиром и ударил его. А после и вовсе открыл водительскую дверь и силой вытащил водителя на дорогу.

Мужчины стали драться сперва перед маршруткой, а затем переместились к обочине.

На помощь водителю пришёл неравнодушный очевидец. Только вдвоём им удалось угомонить буйного пассажира.

В комментариях многие пользователи Сети встали на сторону водителя, поддержав его: «Водитель, уважение тебе. Красава», «Тяжёлая работа водителем, терпения им», «Выпросил. Чего и следовало ожидать», «В зоопарке потеряли кого-то, а мы его нашли тут. Сразу видно провокатор, нахватался верхушек и в себя поверил», «Всё правильно сделал».

И лишь несколько подписчиков поинтересовались, почему не позвонили в полицию: «Полицию сразу вызывать», «А в полицию кто-то звонит?», «Водителю респект, конечно! Но и не стоит забывать, что у нас есть для таких случаев правоохранительные органы».




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