Ещё два человека попали в больницу
16 октября в селе Дырестуй Джидинского района Бурятии столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое находятся в больнице.
- Предварительно, пьяный 47-лeтний водитель BAЗ-2102 не справился c управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение c Mitsubishi Lancer, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД Бурятии.
Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.
Как сообщает «Джида-инфо», пострадавшая женщина с переломами и травмами госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы, мужчину с травмой головы эвакуировали в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Третий участник ДТП (мужчина) не получил серьёзных травм. Его осмотрели медики и отпустили домой.
Также накануне смертельное ДТП произошло в Селенгинском районе: погиб водитель опрокинувшегося грузовика УАЗ.
14 октября в Кяхтинском районе погиб 27-летний молодой человек, управлявший легковушкой, несмотря на отсутствие водительских
В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё два человека попали в больницу
Мужчина заверил, что собрал её только для себя
Женщина спала на заднем сиденьи
Он подозревается в хищении в особо крупном размере
ДТП произошло на региональной трассе
А ещё из-за него в городе попадало 21 дерево
Мужчины пытался подкупить полицейского
Он скончался на месте
Водителя успели спасти
В момент ДТП мужчина был пьян
Электроэнергию восстановили ночью
Сотрудники администрации проверили тепловые камеры
Ему грозит уголовка за хулиганство
Виновник ДТП мчался на огромной скорости
Его тушили более 100 человек