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В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель

В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё два человека попали в больницу

16 октября в селе Дырестуй Джидинского района Бурятии столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое находятся в больнице.

- Предварительно, пьяный 47-лeтний водитель BAЗ-2102 не справился c управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение c Mitsubishi Lancer, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД Бурятии.

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Как сообщает «Джида-инфо», пострадавшая женщина с переломами и травмами госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы, мужчину с травмой головы эвакуировали в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Третий участник ДТП (мужчина) не получил серьёзных травм. Его осмотрели медики и отпустили домой.

Также накануне смертельное ДТП произошло в Селенгинском районе: погиб водитель опрокинувшегося грузовика УАЗ.

14 октября в Кяхтинском районе погиб 27-летний молодой человек, управлявший легковушкой, несмотря на отсутствие водительских

ДТП смерть

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