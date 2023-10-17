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В Бурятии у пастуха нашли три мешка конопли

В Бурятии у пастуха нашли три мешка конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина заверил, что собрал её только для себя

В Селенгинском районе Бурятии у 39-летнего пастуха изъяли более 16 килограммов наркотиков каннабисной группы.

Полицейские задержали мужчину днём 22 сентября.

- Прибывшие на заимку правоохранители застали его с пакетом, в котором находилось наркосодержащее растение. Пастух признался, что собрал коноплю на поле несколько минут назад для личного употребления, а затем показал другие места хранения наркотического средства, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Оперативники изъяли один мешок из сарая, ещё два – из землянки. Там же были обнаружены сушившиеся на полке части конопли.

Общий вес марихуаны составил свыше 14,5 килограммов, наркосодержащего растения – более 1,5 килограммов.



От освидетельствования на предмет употребления наркотического средства мужчина отказался, в связи с чем на него составили административный протокол.

Ранее он был судим за наркопреступление и кражу, а отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Следствие продолжается.
наркотики конопля

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