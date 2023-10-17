Женщина спала на заднем сиденье
Житель города Нерчинска Забайкальского края угнал автомобиль Toyota Land Cruiser, несмотря на, что в салоне была пассажирка.
Владелец внедорожника – 45-летний житель посёлка Смоленка. Он рассказал полицейским, что находился в командировке и решил заехать в Нерчинске к своим родственникам. Мужчина, не глуша двигатель, зашёл в дом, оставив в автомобиле свою коллегу.
Спустя некоторое время он увидел, как иномарка стала отъезжать от участка. Пытаясь остановить угонщика, владелец на машине родственников попытался его догнать. В ходе погони ему удалось заблокировать автомобиль.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.
- Выяснилось, что прогуливаясь по улице, злоумышленник увидел оставленную около дома заведённую машину и решил на ней покататься по городу. Сев за руль, молодой человек даже не заметил спящую на заднем сиденье коллегу потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Машина изъята и возвращена владельцу.
19-летний забайкалец угнал Land Cruiser с пассажиркой
Происшествия, Фото:
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