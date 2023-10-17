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В Бурятии 63-летняя женщина пострадала при столкновении с самосвалом

В Бурятии 63-летняя женщина пострадала при столкновении с самосвалом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на региональной трассе

В Северо-Байкальском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, на трассе «Северобайкальск – Нижнеангарск» столкнулись самосвал и легковая машина.

Грузовой автомобиль стоял прямо на проезжей части и не пропускал встречное авто. Водитель последнего не успела вовремя затормозить и врезалась в самосвал. В итоге 63-летняя женщина получила травмы. Её увезли в Нижнеангарскую центральную районную больницу.
ДТП пострадавшие

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