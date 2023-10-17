В Бурятии «чёрного копателя» нефрита осудили за взятку

Мужчины пытался подкупить полицейского



Житель Баунтовского района признан виновным в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. Мужчина пытался «откупиться» за незаконно добытый нефрит.



На суде установлено, что мужчина с мая по июнь, находясь на территории рабочего посёлка, незаконно добыл нефрит общей массой 2,45 кг. Полиции он попался, когда вывозил камни из посёлка. При задержании мужчина попытался дать взятку сотруднику полиции.



- Баунтовский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре.



Приговор в законную силу пока не вступил.

