17 октября

16 октября

Популярное

От штормового ветра в Улан-Удэ пострадали шесть автомобилей

От штормового ветра в Улан-Удэ пострадали шесть автомобилей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
А ещё из-за него в городе попадало 21 дерево

В ночь с 13-го на 14-ое октября в республике разбушевалась непогода. В Улан-Удэ сильный ветер валил столбы, дорожные ограждения и вывески и с корнем вырывал деревья. Кадрами с последствиями разгулявшейся стихии жители бурятской столицы активно делились в соцсетях.

Сотрудники комбината по благоустройству устраняли их весь день и справились к 20:00. Заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев рассказал, что порывы ветра в ту ночь достигали 20 метров в секунду.

- В городе повредило четыре остановочных павильона и шумовые ограждения на мосту «Бегущая лань». Из-за конструкций, упавших с фасадов домов и зданий, пострадало шесть автомобилей, – перечислил Мункуев.

Из-за рухнувших деревьев произошло шесть отключений света. Без электроэнергии остались микрорайоны Забайкальский и Аршан, часть военного городка Сосновый бор, а также улица Бабушкина и Терешковой и бульвар Карла Маркса. Всего в Улан-Удэ рухнуло 21 зелёное насаждения, и более половины из них – на территории частных домов.
ветер погода автомобили деревья

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

От штормового ветра в Улан-Удэ пострадали шесть автомобилей
От штормового ветра в Улан-Удэ пострадали шесть автомобилей
Происшествия, 17.10.2023
А ещё из-за него в городе попадало 21 дерево

В Бурятии «чёрного копателя» нефрита осудили за взятку
В Бурятии «чёрного копателя» нефрита осудили за взятку
Происшествия, 17.10.2023
Мужчины пытался подкупить полицейского
В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе
В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе
Происшествия, 16.10.2023
Сотрудники администрации проверили тепловые камеры
«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей
«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей
Происшествия, 16.10.2023
Виновник ДТП мчался на огромной скорости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^