А ещё из-за него в городе попадало 21 дерево
В ночь с 13-го на 14-ое октября в республике разбушевалась непогода. В Улан-Удэ сильный ветер валил столбы, дорожные ограждения и вывески и с корнем вырывал деревья. Кадрами с последствиями разгулявшейся стихии жители бурятской столицы активно делились в соцсетях.
Сотрудники комбината по благоустройству устраняли их весь день и справились к 20:00. Заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев рассказал, что порывы ветра в ту ночь достигали 20 метров в секунду.
- В городе повредило четыре остановочных павильона и шумовые ограждения на мосту «Бегущая лань». Из-за конструкций, упавших с фасадов домов и зданий, пострадало шесть автомобилей, – перечислил Мункуев.
Из-за рухнувших деревьев произошло шесть отключений света. Без электроэнергии остались микрорайоны Забайкальский и Аршан, часть военного городка Сосновый бор, а также улица Бабушкина и Терешковой и бульвар Карла Маркса. Всего в Улан-Удэ рухнуло 21 зелёное насаждения, и более половины из них – на территории частных домов.
От штормового ветра в Улан-Удэ пострадали шесть автомобилей
Происшествия, Фото:
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