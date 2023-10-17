В Забайкалье проверили реки на предмет загрязнения

Происшествия, Фото: пресс-служба минприроды Забайкалья

В воде Нерчи не обнаружено фактов загрязнения золотодобытчиками



В начале октября инспекторы отдела экологического надзора регионального министерства природы совместно со специалистами прокуратуры Тунгокоченского района провели проверку реки Нерча по обращениям жителей. Загрязнение водного объекта золотодобывающими организациями на территории района не зафиксировано.



- В ходе обследования отбирались пробы природной воды, которые исследовались на предмет наличия взвешенных веществ в воде. В результате проверки загрязнения не обнаружено, - уточнили в министерстве.



Кроме того, в сентябре текущего года инспекторы регионального ведомства в ходе рассмотрения обращения жителей Карымского и Тунгокоченского районов на загрязнение реки Ульдурга также проводили рейды одновременно на территории двух районов со специалистами районных прокуратур.



В ходе обследований выявлены загрязнения рек Жарча и Войково, являющихся притоками Ульдурги.



Прокуратурами районов решаются вопросы о возбуждении административного производства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкалья.



